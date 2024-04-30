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В Томске будут готовить специалистов по работе с БПЛА

Минобрнауки РФ: специалистов по работе с беспилотниками начнут готовить в Томске

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В министерстве науки и высшего образования Российской Федерации заявили, что специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) начнут готовить в Томском государственном университете. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что новая программа высшего образования начнется в 2024/2025 году.

В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям «баллистика и гидроаэродинамика» физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также «инноватика» факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест).

До этого стало известно, что предприятие «Гермес» начало создавать первые доступные российские системы помехозащищенной связи для FPV-дронов, благодаря чему дальность полета таких аппаратов увеличилась до 100–130 км.

НПО «Кайсант» является «материнской» компанией предприятия «Гермес». По словам его представителя, данное предприятие представляет особой обособленное конструкторское бюро.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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