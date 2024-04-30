Суд ООН не стал вводить временные меры против ФРГ из-за военной помощи Израилю

Международный суд ООН не посчитал необходимым вводить временные меры в рамках разбирательства между Германией и Никарагуа по военной помощи Израилю. Об этом в ходе соответствующего слушания заявил председатель инстанции Наваф Салам, передает ТАСС.

По его словам, при вынесении данного решения суд принял во внимание текущие обстоятельства.

В частности, речь идет о решении немецких властей существенно сократить число выданных лицензий на поставки товаров военного назначения в Израиль. Более того, Германия поддержала инициативы Европейского союза (ЕС) по финансированию работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

8 апреля в Международном суде ООН начались слушания по иску Никарагуа против Германии, поданного из-за военной помощи Израилю. По мнению Манагуа, армия еврейского государства может использовать предоставленное Берлином оружие против жителей сектора Газа. В результате это будет приводить к нарушению конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ранее в ООН допустили, что израильские войска совершают преступление геноцида в секторе Газа.