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Страны G7 будут снижать зависимость от России в области атомной энергии

Страны G7 решили диверсифицировать поставки ядерного топлива из-за России

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Shutterstock

Страны Группы семи (G7) выразили намерение уменьшить свою зависимость от России в сфере атомной энергетики. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 сокращать зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, не попадающей под влияние России, а также намерены содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок», — пишет агентство ссылаясь на коммюнике , принятое по итогам встречи министров энергетики в итальянском Турине

Помимо этого, в документе отмечается, что страны G7 смогли значительно снизить свою зависимость от российских ископаемых видов топлива. Это достигнуто благодаря внедрению мер по энергосбережению и сокращению спроса на газ.

Встреча министров энергетики стран «Большой семерки» проходила 29-30 апреля в итальянском Турине.

До этого на Западе признали , что потолок цен на российскую нефть не работает.

Ранее в МВФ сообщили , что Россия продолжает получать большие доходы от экспорта нефти, несмотря на санкции

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