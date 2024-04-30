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В Армении высказались насчет отношений с Россией

Глава МИД Армении заявил о проблемах в отношениях с Россией

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Между Арменией и Россией существуют некоторые проблемы, которые необходимо решить через диалог. Об этом телекомпании Al Jazeera заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — заявил Мирзоян.

Среди проблем, которые озвучил глава армянского внешнеполитического ведомства, — ситуация с членством страны в ОДКБ.

До этого генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян на заседании профильной комиссии парламента заявила, что Армения добивается экстрадиции из России некоторых граждан, против которых в стране возбуждены уголовные дела.

Как подчеркивает «Sputnik Армения», в настоящее время в РФ находятся бывший глава Генштаба Микаэл Арутюнян, экс-генпрокурор Геворк Костанян, бывший главный пристав Мигран Погосян и ряд других бывших армянских чиновников.

Ранее посол Армении заявил, что Ереван не откажется от связей с Россией в пользу Запада.

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