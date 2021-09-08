Карпин: Смолов сказал, что изменился и ошибок молодости не повторит

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре, который был у него с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым до сентябрьских матчей сборной.

«Да, я разговаривал с ним до вызова по телефону, мы хорошо пообщались. В сборной нет основных игроков. Все зависит от состояния. Сейчас Федя здорово выглядит, но это не значит, что он будет в такой же форме через месяц. Он абсолютно нормально на это отреагировал. Федя сказал, что изменился, были ошибки по молодости, как он сказал, он это понимает. Говорит, вы тренер, вы решаете», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Мальту (2:0), а также на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее Карпин рассказал, какой футбол хочет видеть в исполнении сборной России.