Дворкович — о матче сборной России: игры пока нет, а победа есть

Экс-председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович поделился мнением о победе сборной России над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Игры пока нет, а победа есть. Трудовая победа. Главное, что Гилерме спас во втором тайме. У сборной России есть месяц, чтобы подготовиться к решающим матчам. Отличия от команды Черчесова? Есть отличия и по футболистам, и по игре. Пока что команда нуждается в серьезных улучшениях во всех аспектах. В функциональной готовности, в опорной зоне. В атаке сегодня действовали слишком неаккуратно.

С Мальтой практически все мучались. Ждал, что у них все равно будет 2-3 момента за матч, когда придется игрокам и болельщикам понервничать. Нужно было больше забивать. Надеюсь, что игроки подойдут к матчам в лучшей форме, — цитирует Дворковича «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев высказался об игре сборной России в матче с Мальтой.