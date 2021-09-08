Карпин назвал победу сборной России над Мальтой слишком нервной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу национальной команды над Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть – с тем временем, что есть у ребят – не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервная», — передает слова наставника «Чемпионат.com».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Квалификация ЧМ-22

Россия - Мальта — 1:0

Голы: 1:0 — Смолов (10), 2:0 --Бакаев (84).

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной России над Мальтой.