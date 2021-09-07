Александр Емельяненко: Федор не пошел в UFC из-за боязни проиграть

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал, почему у его брата Федора Емельяненко не получилось выступать в UFC.

«Никаких обязательств не было. Просто он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьезные соперники. У него была 100-процентная возможность проиграть там. Как это случилось в бою с Вердумом. Вышел такой самоуверенный — и попался на треугольник, постучал.

Просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами убивали его. Не знаю, почему он отказался. Просто не знаю... Страх», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Ранее Александр Емельяненко, говоря об отношениях с братом Федором, заявил о желании подраться с ним.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.