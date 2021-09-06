Марио Фернандес рискует пропустить матч с Мальтой

Игрок сборной России по футболу Марио Фернандес может пропустить отборочный матч к чемпионату мира по футболу против Мальты, передает «Спорт-Экспресс».

«Марио попросил замену в матче с Хорватией. Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра он не сыграет», — сказал Карпин.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее журналист Владимир Познер высказался о перспективах сборной России по футболу на попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года.