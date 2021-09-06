Экс-футболист Сапогов угрожает комику Мирзализаде

Бывший футболист Алексей Сапогов обратился к комику Идраку Мирзализаде, который получил десять суток административного ареста за шутку про русских.

«А если я тебя найду, чухонец обдолбанный, и в унитаз головой засуну?!» — написал Сапогов в Instagram, опубликовав фото артиста.

Ранее министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде.

В МВД подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан.

В начале августа суд назначил Идраку Мирзализаде 10 суток ареста по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для разбирательства стало видео выступления Мирзализаде на шоу «Разгоны», в котом комик пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.

Ранее МВД признало пожизненно «нежелательным» нахождение в России комика Идрака Мирзализаде.