Телеведущий Соловьев сожалеет, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением о том, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба не был приглашен в сборную России на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

«Для любого отечественного игрока выступать за сборную России – это честь. Карпин – великий футболист, и он понимает, какие чувства испытывает Дзюба. Меня всегда удивлял переход психологии игрока к психологии тренера. Не собираюсь лезть в их спор», – приводит слова телеведущего «РБ-Спорт».

Также Соловьев сожалеет о том, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не вызвал Дзюбу, к которому он относится с симпатией.

«Дзюба – капитан сборной, народ его любил», — добавил Соловьев.

В следующем матче национальная команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в сборной России нет ярко выраженного лидера.