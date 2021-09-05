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Карпин остался недоволен игрой сборной России в матче против Кипра

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал игроков национальной команды за игру в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Кипра.

«Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо», — цитирует Карпина «Чемпионат.com».

Встреча между сборными Кипра и России, прошедшая в Никосии 4 сентября, завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Федор Смолов отметился двумя результативными передачами. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В следующем матче российская команда встретится со сборной Мальты. Матч пройдет 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена».

Ранее Смолов высказался о победе над командой Кипра в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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