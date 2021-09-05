Хабиб заявил, что Роналду намного круче, чем Месси

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос кто круче — аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Мессии или португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану намного круче. Месси тоже один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее.

Роналду или Роналдо-зубастик? Мое детство — это зубастик. Давайте обоих выберем. Всю жизнь смотрел, как он играет. Из-за травм у него не было долгого пика. Где-то с 1996 по 2005-й он играл.

А Криштиану 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает. Такого феномена в футболе еще не было. Месси начал году в 2006-м, а Лигу чемпионов первую выиграл в 2009-м. считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану — 17», — цитирует спортсмена Sport24.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

27 августа Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед». Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее бывший вратарь «Кьево» из Вероны Стефано Соррентино рассказал, что в 2019 году португальский экс-нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил обещание.