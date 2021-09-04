Экс-президент «Локомотива» — о матче с Хорватией: даже Дзюба бы забил момент Заболотного

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, высказываясь о нереализованном момента Антона Заболотного в отборочном матче с Хорватией, заявил, что «там даже Дзюба бы забил». Слова Геркуса передает «Спорт-Экспресс».

«Отсутствие Смолова в составе на Хорватию для меня осталось загадкой. Как и для всех, наверное. Он в последние годы раскрылся, у него уникальный удар. Если бы на месте Заболотного был бы Смолов – был бы гол. Извините, там даже Дзюба бы забил.

Нужен ли он сборной? Не думаю, что это игровой вопрос. Это вопрос идеологический. Безусловно, Дзюба сейчас не в лучшей форме. Но он намного сильнее Заболотного. Это очевидно, и тут двух мнений быть не может», — сказал Геркус.

Напомним, 1 сентября россияне с Хорватией вничью (0:0).

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Кипром.