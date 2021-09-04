Британскому футболисту предъявили обвинения за публикации 2012 года

23-летнему британскому защитнику «Мидлсбро» Марку Бола было предъявлено обвинение в проступке с отягчающими обстоятельствами за пост в социальной сети, который он сделал в 2012 году. Тогда футболисту было 14 лет.

С таким заявлением выступила Футбольная ассоциация Англии (FA). В сообщении отмечено, что у футболиста есть время до 20 сентября 2021 года для того, чтобы отреагировать на обвинения и дать ответ.

«Данный пост является оскорбительным или несоответствующим, что противоречит правилу E3.1. При этом, данный пост представляет собой нарушение при отягчающих обстоятельствах, которое определено в правиле E3.2, поскольку оно включает ссылку на сексуальную ориентацию», — указано в заявлении организации, которое цитирует Daily Mail.

Примечательно, что в Англии подобный случай не стал первым. Ранее Футбольная ассоциация Англии выдвинула почти аналогичное обвинение игроку «Вест Хэма» Джерроду Боуэну в связи с тем, что он употребил термин, связанный с расизмом, в публикации, сделанной в 2012 году. Футболист, которому на момент записи было 15 лет, отделался письменным предупреждением и указанием пройти образовательный курс.