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Олимпиада 2020

Отказавшаяся от гражданства России украинка рассказала о занятиях сексом на Олимпиаде

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан поделилась, что на Олимпийских играх — 2020 в Токио занималась сексом, несмотря на наличие «антисекс-кроватей» в олимпийской деревне.

Спортсменка состоит в отношениях с 34-летним итальянским фехтовальщиком на саблях Луиджи Самеле.

«Был ли у меня секс на Олимпиаде? Ха-ха-ха! Не буду отвечать на этот вопрос. Ну, ладно, был, конечно. У меня там парень был, мы ж должны были зачекиниться. Кровати нормально все выдерживали, не переживайте, все ок. Это было не до соревнований, а после» — поделилась спортсменка в интервью на YouTube-канале «Отдушивдушу».

Интересно, что на Играх в Токио были установлены специальные антисекс-кровати. Они были сделаны из картона и могли выдержать до 200 килограммов. На них не следовало прыгать из-за того, что они ломались из-за резких движений. Дизайн мебели утвердил Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта».

Харлан - олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Токио спортсменка не смогла преодолеть стадию 1/16 финала.

Ранее сообщалось, что Харлан рассказала, почему отказалась от гражданства России. По словам фехтовальщицы, девять лет назад ей предлагали получить российский паспорт, но она ответила отказом. Харлан отметила, что не хотела выступать на международных соревнованиях против родной страны.

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Олимпиада 2020
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