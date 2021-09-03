Игрок сборной Кипра рассказал, что нужно сделать, чтобы победить Россию

Футболист сборной Кипра Григорис Кастанос поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу против национальной команды России.

«Мы должны приложить все силы, сделать все, что в наших силах, чтобы показать интересную игру для болельщиков. Мы всегда стараемся выкладываться в каждом матче на полную. Мы признаем силу соперника. Для победы мы должны быть сконцентрированы», — передает слова Кастаноса РИА «Новости».

Сборная России сыграет с Кипром на выезде в субботу, 4 сентября. Соперников рассудит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Матч против Мальты пройдет 7 сентября в Москве на стадионе «Спартака».

Напомним, 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), а Кипр уступил Мальте (0:3).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему он не взял Марио Фернандеса и Алексея Ионова на игру против Кипра.