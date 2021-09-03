Александр Емельяненко оскорбил Тактарова, назвав его «двуличным дебилом»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о бывшем бойце Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олеге Тактарове.

«Тактаров — старый мудак и маразматик, потерявший свои последние инстинкты самосохранения. Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину. Дед бесится, что никому не интересен», — передает слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».

Напомним, Тактаров заявил, что Емельяненко мертв для него, как человек и как спортсмен.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Емельяненко поделился ожиданиями поединка против блогера Артема Тарасова, который должен состояться 18 сентября.