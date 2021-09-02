Сборная России уступила Турции в стартовом матче ЧЕ по волейболу

Сборная России уступила Турции в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).

В группе с Россией также выступают Финляндия, Испания, Нидерланды и Северная Македония. 4 сентября россияне встретятся с Нидерландами.

Континентальное первенство проходит в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Действующим победителем турнира является Сербия, которая в решающем матче одолела Словению.

На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала серебро, проиграв в финале французам (2:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2021 года. Встреча, прошедшая в Белграде на «Штарк Арене», завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:8, 23:15) в пользу итальянских волейболисток. В полуфинале команда Италии сыграет со сборной Нидерландов, которая обыграла соперниц из Швеции (0-3).