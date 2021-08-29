Игроки «Зенита» смогут попасть в Англию по специальным разрешениям

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенитом» еще может состояться в Лондоне. По информации Sport24, английский клуб планирует обеспечить специальными разрешениями на въезд в Великобританию всю зенитовскую делегацию, включая бразильцев Малкома и Клаудиньо, а также колумбийца Барриоса, которые отбыли в расположение своих сборных и в настоящее время находятся в странах так называемой красной зоны.

Правительство Великобритании еще не одобрило планы «Челси». Окончательное решение должно быть принято до 2 сентября.

Ранее стало известно, что встречу первого тура Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом», которая должна пройти в столице Англии, могут перенести на нейтральное поле. Это связано с серьезными ограничениями на въезд в Великобританию из-за пандемии коронавируса.

«Действительно существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведение гостевого матча с «Челси», конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — заявили в пресс-службе клуба.

Игра должна пройти 14 сентября.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» могут перенести на нейтральное поле.