Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью вратаря Шишмарева

Национальная сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью вратаря любительского клуба «Красная Звезда» Александра Шишмарева.

«Сегодня во время тренировочного матча «Балтика-М» — «Красная Звезда» голкипер команды из Советска Александр Шишмарев получил смертельную травму. Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали пострадавшему помощь, но спасти его жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким», — говорится в заявлении национальной команды в Twitter.

Шишмарев неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

На место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

«В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев. Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Все футбольное сообщество региона соболезнует родным и близким Александра», — заявили в федерации и пообещали взять все расходы по организации похорон.