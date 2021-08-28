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Карпин рассказал, что нужно изменить в российском футболе

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РИА Новость

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможные реформы чемпионата России, предложенные голландской компанией Hypercube.

«Голландская реформа по делению чемпионата для нас не подойдет. Это для маленькой страны нормально, но не для России. Для нас лучше всего гладкий, нормальный чемпионат. Нужно менять другое, развивать детских тренеров. В Советском Союзе ставка была 120 рублей. Сейчас на 20 тысяч рублей сложно работать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие Артема Дзюбы.

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Футбол. Чемпионат России
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