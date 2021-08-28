Карпин: не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие Артема Дзюбы.

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.