Билялетдинов оценил вероятность возможного ухода Витории из «Спартака»

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе наставника Руя Витории из московского «Спартака».

«Да смысл? Я бы набрался терпения. Я допускаю, что, наверно, Витория впервые в своей карьере тренерской столкнулся с ситуаций, которой не находит логического объяснения. Вроде все потенциально могут, но при этом бесформенная команда, которая и провалы в обороне допускает, в атаке невразумительная. Он имел дело, наверно, с португальскими игроками, с бразильскими, испанскими, не знаю, кто там у него был, не отслеживал.

Но те люди, которые и техничны, и быстры, и сообразительны. Здесь вроде тоже не глупые ребята и быстрые, но я думаю, что он им должен разжевывать какие-то вещи, которые не надо было разжевывать предыдущим командам. Это уже тренерское мастерство, называется адаптация к тем условиям, в которых он работает. Даже те игроки, пришли в «Спартак» несколько лет назад, почему-то что иностранцы, что футболисты с российским паспортом замедляют свой рост, останавливаются, а потом уезжают по арендам и растворяются в других командах. Не получается вверх, когда эмоции сходят – и Промес не тот, и Ларссон не тот, и Понсе, и Крал, сейчас Мозес после травмы уже может быть не тот. Что-то такое, и это «Спартаку» разбираться, потому что это уже не первый год такое и не с первым тренером. Был всплеск с Каррерой, а потом быстро затух. Интересная тема для анализа, но очень болезненна для многочисленных болельщиков. Хочется стабильно видеть команду в борьбе за первые места, а не барахтающейся там где-то – попадет на еврокубки или нет. Можно только посочувствовать.

Я не считаю, что Витория – это тот специалист, который не понимает всей сложности, но ему досталось хозяйство такое, раздутое. Кубок Париматч сослужил плохую службу. Они были более мотивированы, более подготовлены к этому турниру, соперник был не так мобилизован. Если команда под нагрузками, ждать от нее искрометной игры преждевременно, она должна переварить это. Готовясь к турниру игровым методом, спартаковцы забили много мячей, но, когда наступила пора серьезных матчей, оказалось, что не все так просто. Переизбыток народа в составе дал о себе знать, не отрегулированная игра, все играли по кусочкам, по таймику, кто-то поменьше. Не выстроены командные связи. И уперлось все в стену, все голы рождаются «Спартаком» со стандартов. Сами игроки растеряны, у них ступор, они стали играть медленней», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Ранее Билялетдинов прокомментировал новость о том, что Доменико Тедеско может вернуться в московский «Спартак».