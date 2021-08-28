Стало известно, кто может заменить Роналду в «Ювентусе»

Форвард мадридского «Реала» Эден Азар может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает журналист Кристоф Террье в Twitter.

Игрок сборной Бельгии может заменить португальца Криштиану Роналду, который 27 августа стал футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в окружении Азара не знают об интересе итальянского клуба, а сам футболист не заинтересован в возможном переходе.

Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» в 2019 году. В составе «сливочных» он провел 30 матчей, забив четыре мяча. Начинал профессиональную карьеру Азар во французском «Лилле».

Следующий матч «Ювентус» проведет против «Эмполи» в рамках Серии А. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил переход аргентинского нападающего Лионеля Месси во французский «ПСЖ» и трансфер португальца Криштиану Роналду в «МЮ» .