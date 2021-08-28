Губерниев о российском футболе: нам сейчас и так дышит в спину Сан-Марино

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы для московских «Локомотива» и «Спартака».

«Нам сейчас и так дышит в спину Сан-Марино, от почтальонов еще надо отбиться. Сейчас, когда уже казалось, что все пропало, мы начнем доказывать. Это наш такой характер. Правда, я не уверен, что со «Спартаком» доказывать будет Витория, может быть, кто-то другой, но он пока делает хорошую мину при плохой игре. Временами у «Спартака» не игра, а ужас.

Так что, в «Локомотив» я верю чуть больше, чем в «Спартак», но мне кажется, что мы пускаем критические стрелы в красно-белых, чтобы они встрепенулись. Чтобы они наконец-то вспомнили, что они «Спартак», а так, пусть будет «Промкооперация» и во второй лиге играют», — приводит слова комментатора «Чемпионат.com».

«Железнодорожники» попали в квартет E, в рамках которого подопечным Николича предстоит сыграть с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о жеребьевке Лиги Европы, в результате которой «Спартак» попал в одну группу с польской «Легией».