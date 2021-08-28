Россия поднялась на вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады

Сборная России благодаря победе легкоатлета Александра Яремчука в забеге на 1500 м в классе Т46 поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио.

Россиянин преодолел дистанцию за 3:52.08. Вторым стал представитель Болгарии Християн Стоянов (3:52.63). Бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг (3:53.51).

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай – 19-10-17 (46)

2. Россия – 10-7-11 (28)

3. Великобритания – 9-10-9 (28).

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Федор Рудаков не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих на Паралимпийских играх в Токио из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары.