Полузащитник «МЮ» иронично отреагировал на возвращение Роналду в клуб

Сербский хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич обратился к близким в связи с переходом в английскую команду форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Всей моей семье и друзьям! Не спрашивайте у меня футболку от Роналду, — написал полузащитник в сториз Instagram.

Ранее сообщалось, что идея подписания контракта с форвардом Криштиану Роналду принадлежит главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Португалец перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против «Удинезе» (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.