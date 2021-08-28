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Гилерме — о лимите на легионеров: местные игроки знают, что им всегда есть место на поле

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РИА Новости

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я за полную отмену лимита — в таком случае будет больше конкуренции: русские футболисты будут расти. Почему сейчас не растут? Недостаточно конкуренции. Они понимают, что всегда есть место на поле. Для совсем молодых футболистов, например, когда будет приезжать мастеровитый иностранец, это будет своего рода учебой», — передает слова голкипера «железнодорожников» «Чемпионат.com».

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.

Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

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Футбол. Чемпионат России
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