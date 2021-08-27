Клуб из страны с населением 34 тыс человек впервые вышел в финальный этап еврокубка

Гибралтарский «Линкольн» в ответном матче квалификации Лиги конференций в дополнительное время одержал победу над латвийской «Ригой» со счетом 3:1. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, «Линкольн» стал первым клубом из Гибралтара, который смог выйти в финальную стадию еврокубка.

Лига конференций УЕФА — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее стало известно, что все российские клубы завершили участие в Лиге конференции на стадии квалификации. От России в квалификации турнира выступали казанский «Рубин» и «Сочи».

Футбол. Лига Конференций УЕФА.

«Линкольн» (Гибралтар) — «Рига» (Латвия) — 3:1

Голы: 0:1 — Вакулко (19), 1:1 — Уокер (32), 2:1 — Чиполина (105+1), 3:1 — Чиполина (120+2)