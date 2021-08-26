«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Сердар Азмун, который отличился за восемь минут до конца игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем туре «Зенит» у себя дома сыграет с «Ахматом», а ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу».

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Зенит» — ЦСКА — 1:0

Гол: 1:0 — Азмун, 82.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

«Челси» является действующим победителем турнира, «Ювентус» занял второе место в прошлом чемпионате Италии, а «Мальме» в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.