«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в РПЛ

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский ЦСКА.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Сердар Азмун, который отличился за восемь минут до конца игры.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, имея в активе девять баллов.
В следующем туре «Зенит» у себя дома сыграет с «Ахматом», а ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу».
Российская премьер-лига. 6-й тур
«Зенит» — ЦСКА — 1:0
Гол: 1:0 — Азмун, 82.
Ранее сообщалось, что «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».
«Челси» является действующим победителем турнира, «Ювентус» занял второе место в прошлом чемпионате Италии, а «Мальме» в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.