Глава СК потребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Стаса Пьехи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела об избиении сына певца Стаса Пьехи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью семилетнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области», — заявили в СК.

Отмечается, что в настоящее время продолжается расследование дела, назначена судебная экспертиза.

Инцидент с ребенком певца произошел 18 июля. Супруга российского футбольного арбитра Вячеслава Безбородова Ирина избила сына Пьехи Петю и нанесла травму бабушке ребенка, которая пыталась его защитить. Нападение было снято на камеру.

По словам адвоката Пьехи Сергея Жорина, у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб бедра и ушиб грудной клетки с левой стороны. У пожилой женщины травмирована рука, которую она теперь не может сгибать.

Ранее Пьеха в эфире программы «Пусть говорят» рассказал об избиении своего семилетнего сынаю.