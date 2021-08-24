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РФС объявил дату голосования по формату РПЛ и лимиту на легионеров

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РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что голосование клубов чемпионата России по изменению формата соревнований и лимита на легионеров состоится на общем собрании 31 августа.

После подведения итогов позиция руководителей команд будет направлена на рассмотрение исполкома РФС.

«Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта России», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

Ранее экс-игрок ЦСКА рассказал о минусах отмены лимита на легионеров.

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Футбол. Чемпионат России
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