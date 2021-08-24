Промоутер Гаджиев оценил перспективы боксерского поединка между Минеевым и Емельяненко

Российский промоутер Камил Гаджиев оценил перспективы боксерского поединка между бойцами MMA Владимиром Минеевым и Александром Емельяненко. Об этом передает РИА «Новости».

«Хочу организовать бой Минеева и Александра Емельяненко по боксу. Это будет нормальный бокс, а не то, что мы в последнее время видим, когда мы видим встречи абсолютно непрофессионалов. И Емельяненко, и Минеева все-таки можно назвать боксерами. У Владимира есть разряд мастера спорта по боксу, а у Саши есть опыт», — сказал Минеев.

Минеев одержал 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее стала известна дата боя между Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.