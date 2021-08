Экс-хоккеист «Бостона» умер в возрасте 31 года

Бывший нападающий «Бостон Брюинз» Джимми Хейз скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба колледжа Бостона в Twitter.

«Хоккейный клуб колледжа Бостона убит горем из-за кончины Джимми Хейза. Наши мысли и молитвы обращаются ко всей семье Хейза», — говорится в сообщении.

23 августа Хейз был найден мертвым в своем доме в Милтоне, штат Массачусетс.

У него остались жена и двое сыновей в возрасте двух лет и трех месяцев соответственно.

Джимми Хэйс был выбран на драфте-2008 «Торонто» под общим 60-м номером. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси». Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков. Нападающий завершил карьеру в 2019 году.

Младший брат умершего хоккеиста Кевин Хейс в настоящее время играет в «Филадельфии Флайерз».

Ранее чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал о том, что 23 июня у него умер новорожденный сын.

Boston College Hockey is heartbroken over the passing of Jimmy Hayes. Our thoughts and prayers go out to the entire Hayes family. pic.twitter.com/2nL59U6Fgs