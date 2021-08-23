Президент «Барселоны»: женщина станет руководителем «Барсы» в ближайшие 10 лет

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в будущем главой клуба может стать женщина.

«Женщина станет президент «Барселоны» в течение ближайших 10 лет. Женщины с большим опозданием получают признание, которое они заслужили и заработали. Но тренд создан, и это здорово. Многие женщины способны быть в числе руководителей, и я уверен, что одна из них станет президентом раньше чем через 10 лет», — приводит слова Лапорты ESPN.

Лапорта в 2020 году заявил о желании участвовать в выборах президента «Барселоны». 7 марта 2021 года победил на выборах, набрав 58 процентов голосов, и вступил в должность президента каталонского клуба. Также функционер занимал данную должность в период с 2003 по 2010 год.

Жоан Лапорта имеет ученую степень в области права университета и является членом Коллегии адвокатов Барселоны.

Ранее члены клуба «Барселоны» написали заявление для блокировки перехода Лионеля Месси в «ПСЖ».