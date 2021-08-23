Таджикский боец MMA попал в ДТП и разбил машину

Таджикский боец смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев стал участником дорожного-транспортного происшествия в Казани. Об это он сообщил в сториз Instagram.

Спортсмен объяснил сотрудникам ГИБДД, что его подрезали, после чего он вылетел с дороги, сообщает «Реальное время». По одной из версий, спортсмен сам вызвал автоинспекторов.

26-летний боец выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о предстоящем бою своего старшего брата Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном.

Бой Федора Емельяненко с американцем будет главным на турнире Bellator в Москве 23 октября.