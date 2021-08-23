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Александр Емельяненко сделал прогноз на предстоящий бой брата

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«Советский Спорт»

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко поделился мнением о предстоящем бое своего старшего брата Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном.

«Конечно, Федор сможет его победить — на ринг он выходит только для того, чтобы выиграть.
Другое дело, в какой форме он подойдет к этому бою. Как он сейчас тренируется, какие у него сборы, я не знаю. Если все так же, как и прежде, то никаких трудностей он не испытает, — приводит слова бойца BSNEWS.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко разгорелся еще в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого спортсмена за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.

Бой Федора Емельяненко с Тимоти Джонсон из США будет главным на турнире Bellator в Москве 23 октября.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведет бой с блогером Артемом Тарасовым 18 сентября.

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