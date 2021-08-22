«Локомотив» высмеял покинувшего клуб футболиста

Пресс-служба московского «Локомотива» высмеяла бывшего защитника команды Гжегожа Крыховяка, перешедшего в «Краснодар», после матча двух команд в пятом туре чемпионата России.

В соцсетях «железнодорожников» появился пост с фотографиями игрока со встречи, которая завершилась победой столичного клуба со счетом 2:1.

«Выбирай правильные цвета», — говорится в подписи к снимкам.

Пользователи соцсетей выразили недовольство постом пресс-службы «Локомотива», отметив, что польский футболист не по своему желанию перешел в другой клуб.

Крыховяк выступал за красно-зеленых с 2018 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка России (2018/19, 2020/21), а также победителем Суперкубка России (2019). Летом 2021 года он перешел в «Краснодар» и подписал контракт на три года. По словам поляка, решение о трансфере было принято за его спиной.

Ранее Крыховяк заявил, что руководство «Локомотива» повело себя не по-мужски.

«Что касается самого решения об уходе, тут нечего скрывать, изменилась стратегия. Новые люди повели себя не по-мужски, что характеризует их, а не меня. Я мог бы отыграть еще год в «Локомотиве». Но «Краснодар», на мой взгляд, предложил лучший проект и обезопасил трехлетним контрактом», — написал Крыховяк в Facebook.