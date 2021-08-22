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Божович о контракте Карпина на полгода: потому что он не голландец, в России над ним издеваются

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим игроком, сейчас раскрылся как тренер. Он отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время.

У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не голландец и не итальянец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как говорится, умом Россию не понять», – приводит слова специалиста Sport24.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что национальную команду должен был возглавить наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

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