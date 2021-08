Ла Лига поздравила Мостового с днем рождения

Экс-хавбеку сборной России Александру Мостовому 22 августа исполнилось 53 года. С днем рождения бывшего футболиста поздравила пресс-служба Ла Лиги в Twitter.

Мостовой выступал в испанском чемпионате за «Сельту» из Виго и «Алавес». За клуб из Галисии россиянин в период с 1996 по 2004 год провел 276 матчей и забил более 60 голов, а также получил прозвище «Царь».

Помимо испанских клубов Мостовой также выступал за московский «Спартак», лиссабонскую «Бенфику», «Кан», «Страсбур».

С 1992 по 2004 год Мостовой вызывался в национальную команду России.

The 'Tsar' of @RCCeltaEN is celebrating today!



Happy 53rd Birthday, Aleksandr Mostovoi! #LaLigaHistory pic.twitter.com/UdR8bmxEY8