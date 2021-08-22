Теннисист Зверев поделился ожиданиями от финала турнира в Цинциннати против Рублева

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финальной встречи турнира в американском Цинциннати против россиянина Андрея Рублева.

«Может быть, я и фаворит, но в финалах «Мастерсов» простых соперников не бывает. К тому же сегодня он играл невероятно, победил Медведева, который был в потрясающей форме. С нетерпением жду матча против одного из своих лучших друзей. Рад, что мы вместе проделали такой большой путь. Будет интересно», — цитирует Зверева Tennis TV.

Встреча между Зверевым и Рублевым пройдет 22 августа.

Ранее сообщалось, что во встрече 1/2 финала представитель Германии одержал победу над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Циципас сделал десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. Зверев сделал 15 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнта.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.