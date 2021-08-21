Теннисист Рублев обыграл Медведева и сыграет в финале «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале хардового «Мастерса» в Цинциннати в трех сетах обыграл соотечественника Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3) и стал первым финалистом турнира.

Для Рублева это первая победа в матчах с Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублев не сумел взять даже один сет.

В решающей игре Рублев сыграет против победителя в паре Александр Зверев (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

В 1/4 финала Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Рублев выбил из турнира Бенуа Пэра из Франции.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев едва не получил травму, налетев на камеру в матче 1/2 финала турнира в Цинциннати.

В одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.