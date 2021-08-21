«Матч ТВ» рассказал о «секретном письме» об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

«Матч ТВ» обнародовал на своем сайте письмо, которое подтверждает участие игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

В письме отмечается, что НХЛ удалось договориться с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) относительно страховки на случай заболеваний игроков COVID-19 в ходе олимпийского турнира.

Также говорится, что ИИХФ покроет страхование участников олимпийского турнира из НХЛ. Таким образом, представители лиги смогут принять участие в Олимпиаде.

«Если я раньше был уверен на 99 процентов, что НХЛ отправится в Пекин, то теперь эту вероятность оцениваю в 100 процентов. Поздравляю всех, игроки НХЛ едут на Олимпиаду», — сказал источник «Матч ТВ», который передал письмо телеканалу.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Действующим победителем Олимпиады являются российские хоккеисты.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оценил вероятность того, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги примут участие в зимней Олимпиаде — 2022.