Тактаров — о поражении Харитонова: Конго знал, что яйца трогать нельзя, и поэтому тронул шею

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о поражении Сергея Харитонова в поединке против Чейкома Конго на турнире Bellator 265.

«Конго победил удушающим. Он знал, что яйца трогать нельзя, и поэтому тронул шею. А если серьезно, то борьба будет с вами и в 46 лет. А ударка уходит в 32 у легких весов и 36-38 у тяжелых. Вам решать, на что делать акцент в тренировках», — написал Харитонов в Instagram.

Бой завершился за несколько секунд до окончания второй пятиминутки, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Их бой возглавил турнир Bellator 265, который прошел в ночь на 21 августа по московскому времени в американском городе Су-Фолс.

Ранее боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поражение от Чейка Конго на турнире Bellator 265.

«Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня», — заявил Харитонов.