Боец Харитонов — о поражении от Конго: я не собираюсь останавливаться на достигнутом

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал поражение от Чейка Конго на турнире Bellator 265.

«Сегодня я провел поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку, в 46 лет выходит, побеждает. Я даже, наверное, хочу сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше», — сказал Харитонов в Instagram.

Бой завершился за несколько секунд до окончания второй пятиминутки, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Их бой возглавил турнир Bellator 265, который прошел в ночь на 21 августа по московскому времени в американском городе Су-Фолс. Бой завершился за несколько секунд до окончания второго пятиминутного раунда, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Харитонов провел в октагоне 37 побед, одержав 30 побед. 23 февраля 2020 россиянин одолел Фернандо Родригеса.