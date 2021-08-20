Чемпион ОИ Рылов — о транс-персонах в спорте: делайте для них отдельные соревнования

Олимпийский чемпион Токио, пловец Евгений Рылов высказался об участии транс-персон в Олимпийских играх.

Рылов считает что смена пола неадекватна с точки зрения физиологии и анатомии людей. По его мнению, в будущем транс-персоны будут иметь преимущество в спорте. Пловец отметил, что в мире существует только два пола.

«Если мы будем ее менять, то делайте тогда отдельные соревнования. Это будет более честно. Если федерации пойдут на это и будут проводить смешанные соревнования, буду ли я в них участвовать? Ну а что делать? Буду. Жаловаться не надо, я же не могу повлиять на это.

Если буду объявлять забастовку, то вряд ли выиграю, а буду, скорее всего, один. Я не смогу пойти против толпы, против большинства. Поэтому смирюсь с этим и буду показывать результат независимо от всего. Но я думаю, что спортсменов надо делить», — сказал Рылов в интервью на Youtube-канале Super.

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет допускать к участию в соревнованиях по фигурному катанию спортсменов, сменивших пол.