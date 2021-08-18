Комментатор: Дзюба сейчас никакой — сумасшедший взлет и бесполезное падение

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форму нападающего «Зенита» Артема Дюбы, который не попал в заявку сборной России на отборочные матчи на ЧМ-22.

«Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин еще предоставит Дзюбе шанс сыграть за национальную команду, но для этого нападающему нужно пробиться в основной состав «Зенита». Комментатор не понимает, как Дзюба будет играть за сборную и считает, что игроку самому будет стыдно.

«Правильная пауза. Начнет играть в основе «Зенита», забивать – получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне. Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение...» — сказал Орлов.

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее экс-игрок московского «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о составе сборной России на сентябрьские матчи квалификации на ЧМ-2022.