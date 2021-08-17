Булыкин — о Дзюбе: в сборную нужно вызывать тех, кто готов выдать максимум

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи национальной команды.

«Дзюба сейчас немного сбавил, но, опять же, все в его руках. Он может выйти и показывать всем хороший футбол, забивать голы и оказаться в сборной. В национальной команде все же должны выступать не любимчики, которые полгода назад что-то сделали, а готовы в данный момент и принесут пользу. Сейчас результат очень нужен и нашей сборной, и главному тренеру, потому что и контракт до конца года. Нужно вызывать тех, кто готов выдать максимум своих возможностей», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов отреагировал на невызов форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи.