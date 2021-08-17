Непомнящий назвал сериал «Ход королевы» наглядным пособием по шахматам

Популярный сериал «Ход королевы» стал наглядным пособием по шахматам. Такое мнение выразил российский гроссмейстер, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий.

«Он таковым стал. Очень резко вырос онлайн-формат в игровых зонах в интернете, выросло количество поисковых запросов о шахматистах и о шахматных книгах. Несомненно, сериал очень добротно сделан. И неслучайно он привлек такое внимание, был самым просматриваемым в октябре-ноябре прошлого года. Если будут еще такого рода сериалы или фильмы, если их будет больше, это будет положительно сказываться на популярности шахмат», — сказал Непомнящий «Газете.Ru».

По словам Яна, за всю историю кинематографа было создано не так много произведений, где шахматы показывались бы интересно и доступно для массового зрителя. Он выразил надежду, что удачным окажется фильм, посвященный противостоянию Анатолия Карпова и Виктора Корчного.

«Как раз интересно то, что этот сериал — один из первых, где очень здорово были освещены шахматы, хорошо показаны даже с технической точки зрения. В числе консультантов был как раз Каспаров. Несколько лет назад вышел байопик про матч Роберта Фишера и Бориса Спасского «Жертвуя пешкой». Был советский фильм «Гроссмейстер», который в какой-то момент он оказался на полке, потому что там Виктор Корчной играет Виктора Корчного. Еще есть известный фильм — «Шахматная горячка». Но выборка очень маленькая. Я так понимаю, что в этом году выйдет фильм про матчи Карпова и Корчного — надеюсь, что он удастся на славу. Пока что об этом можно только строить догадки. А в целом, таких произведений очень мало, и, возможно, поэтому шахматная общественность с пиететом и восторгом восприняла сериал «Ход королевы»», — считает Непомнящий.

Ранее гроссмейстер высказался о возможном бое между бывшим чемпионом организации Bellator Александром Шлеменко и рэпером Моргенштерном.